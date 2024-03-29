Спецоперация 29 марта 2024, 15:17 Сырский пессимистично высказался о ситуации в зоне СВО Главком Сырский: для ВСУ ситуация в зоне боевых действий сложная РИА «Новости»

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Российская армия превзошла противника в артиллерии. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью агентству «Укринформ» признал тяжелую ситуацию в зоне боевых действий.

«Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил», — сказал он.

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Александр Сырский сказал, что для ударов по украинским позициям использовали управляемые авиабомбы. Он признал преимущество российской артиллерии. По словам главкома, предсказуемость в снабжении оружием и боеприпасами со стороны Запада имеет решающее значение для ВСУ.

На Авдеевском направлении за сутки ВСУ лишились более 300 военнослужащих, четырех автомобилей и трех боевых бронемашин, сообщил RT. Подразделения российской группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю.