Мир 29 марта 2024, 11:57 «Соотношение 6:1». Сырский посетовал на превосходство ВС РФ по артснарядам Сырский заявил о шестикратном превосходстве ВС РФ перед ВСУ по артснарядам РИА «Новости»

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ВС России имеют преимущество перед ВСУ в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах, заявил главком украинской армии Александр Сырский. По его словам, соотношение выпущенных боеприпасов составляет на сегодня 6:1, сообщило местное издание «Страна.ua».

Вместе с тем главком ВСУ заверил, что на некоторых участках украинским подразделениям удалось выровнять ситуацию по артиллерии.

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Также Сырский объявил, что в планах у украинской армии пойти в наступление после того, как «закончится российская кампания».

«Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери», — заявил он.

На сегодня, подчеркнул главком ВСУ, обстановка на определенных направлениях остается напряженной. Но, по его оценке, ситуацию можно все равно считать контролируемой.

Сырский добавил, что ВС РФ нарастили активность авиации, применяют КАБы, которые разрушают позиции украинских военных.