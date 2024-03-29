Мир 29 марта 2024, 10:06 Экс-разведчик США заявил о зачистке российскими бомбами целых районов в зоне СВО Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ зачищают бомбами и дронами целые районы СВО РИА «Новости»

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ВС России обладают превосходством в воздухе и пользуются тем, что у ВСУ не хватает систем ПВО, причем этот дефицит — катастрофический. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Эксперт обратил внимание, что Россия держит под контролем воздушное пространство не только на поле боя с помощью планирующих бомб, но и в тылу — с помощью беспилотников.

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По его оценке, с помощью дронов и гиперзвуковых ракет ВС РФ буквально зачищают районы проведения СВО.

«Для Украины все кончено», — констатировал Риттер.

Накануне, 28 марта, Минобороны сообщило, что всего с начала проведения СВО российские бойцы уничтожили уже 577 самолетов ВСУ, 270 вертолетов, 17 483 беспилотника, 489 ЗРК, 15 629 танков и других боевых бронированных машин, более 1250 боевых машин РСЗО, свыше 8550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 303 единицы специальной военной автомобильной техники.