Спецоперация 09 ноября 2022, 18:25 Суровикин заявил, что Херсон пока не сможет полноценно функционировать Суровикин: Херсон в сложившейся ситуации не может полноценно функционировать и снабжаться РИА «Новости»

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Херсон и находящиеся рядом населенные пункты в сложившихся условиях не могут полноценно функционировать и снабжаться. Об этом 9 ноября заявил командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин во время доклада министру обороны России Сергею Шойгу.

Он пояснил, что украинские боевики бьют по органам местного самоуправления, школам, больницам и другим социально-значимым объектам. Также ведется обстрел мирных жителей, которых начали временно переселять на другой берег Днепра, и пунктов раздачи гуманитарной помощи.

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Суровикин отметил, что Вооруженные силы России отражают эти атаки — около 80-90% ракет сбивают российскими системами ПВО. Инженерным подразделениям приходится почти каждый день восстанавливать днепровские переправы и поддерживать их в рабочем состоянии.

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«В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий», — заявил Суровикин.

Он добавил, что именно поэтому администрация Херсонской области приняла решение о перемещении населения с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы. Шойгу приказал отводить войска за Днепр.