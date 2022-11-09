Спецоперация 09 ноября 2022, 18:16 Суровикин озвучил потери ВСУ на Херсонском направлении Суровикин: ВСУ за 3 месяца на Херсонском направлении потеряли более 9,5 тысячи человек

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Российские войска успешно противостоят попыткам наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщил командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин во время доклада министру обороны Сергею Шойгу.

«Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными», — рассказал он.

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Суровикин отметил, что украинские формирования под Херсоном потеряли свыше 200 танков, 500 боевых бронемашин, около 600 машин и порядка 50 артиллерийских орудий и минометов. Он подчеркнул, что потери российских сил в семь-восемь раз меньше, чем у противника.

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«Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего», — добавил Суровикин.

Командующий объединенной группировкой войск также сказал, что ситуация в районе специальной военной операции (СВО) на Украине стабилизировалась. Российские военнослужащие возобновили наступательные действия в зоне СВО.