Суровикин оценил ежедневные потери ВСУ | 360°

18 октября 2022, 21:50
Суровикин оценил ежедневные потери ВСУ
Командующий СВО Суровикин: ежесуточно ВСУ теряют до тысячи человек
Потери среди украинских военных каждые сутки составляют до тысячи человек, заявил командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации (СВО) Сергей Суровикин. Его слова привел ТАСС.
«Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными», — отметил Суровикин.
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За время проведения спецоперации российские самолеты совершили более 34 тысяч боевых вылетов. Кроме того, ВС РФ применяли ракеты «Кинжал», доказавшие свою эффективность. Ни одна имеющаяся в распоряжении Украины система ПВО не смогла остановить это оружие.
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Ранее Суровикин заявил, что военнослужащие ВС РФ в зоне СВО будут действовать осознанно. При этом ключевым при принятии решений будет принцип сохранения жизней гражданских лиц и российских солдат.
Республики Донбасса, Херсонская область и Запорожье вошли в состав России. Однако Украина и Запад не приняли свободный выбор жителей этих регионов. США, Германия и другие страны-члены НАТО продолжают передавать Киеву оружие, от которого гибнут мирные жители. Кроме того, европейские государства хотят организовать тренировочную миссию для украинских солдат.
Специальная военная операция РФ на Украине
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