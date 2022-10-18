Суровикин оценил ежедневные потери ВСУ | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 21:50 Суровикин оценил ежедневные потери ВСУ Командующий СВО Суровикин: ежесуточно ВСУ теряют до тысячи человек пресс-служба Минобороны России

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Потери среди украинских военных каждые сутки составляют до тысячи человек, заявил командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации (СВО) Сергей Суровикин. Его слова привел ТАСС.

«Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными», — отметил Суровикин.

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За время проведения спецоперации российские самолеты совершили более 34 тысяч боевых вылетов. Кроме того, ВС РФ применяли ракеты «Кинжал», доказавшие свою эффективность. Ни одна имеющаяся в распоряжении Украины система ПВО не смогла остановить это оружие.

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Ранее Суровикин заявил, что военнослужащие ВС РФ в зоне СВО будут действовать осознанно. При этом ключевым при принятии решений будет принцип сохранения жизней гражданских лиц и российских солдат.

Республики Донбасса, Херсонская область и Запорожье вошли в состав России. Однако Украина и Запад не приняли свободный выбор жителей этих регионов. США, Германия и другие страны-члены НАТО продолжают передавать Киеву оружие, от которого гибнут мирные жители. Кроме того, европейские государства хотят организовать тренировочную миссию для украинских солдат.