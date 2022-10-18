Тренировочная миссия ЕС для Украины: Венгрия и Австрия отказались оплачивать инициативу Брюсселя | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 05:38 ЕС принял решение о тренировочной миссии для Украины. Венгрия и Австрия не хотят за нее платить Политолог Кортунов: ЕС надеется научить украинцев обращаться с западной военной техникой РИА «Новости»

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Главы МИД стран-членов Евросоюза 17 октября приняли решение о начале тренировочной миссии для военнослужащих Украины. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет участвовать в этой программе. Будапешт не считает, что подготовка бойцов ВСУ — это хорошая идея. Его слова передал венгерский телеканал М1.

Венгрия и Австрия отказались поддержать тренировочную миссию ЕС

Венгрия не хочет нести никаких расходов, связанных с европейской тренировочной миссией. Для Будапешта важно обеспечение безопасности собственной страны.

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«Мы не будем участвовать в этой учебной миссии и не будем направлять для нее никаких инструкторов», — подчеркнул Сийярто.

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Власти Венгрии не хотят, чтобы страна была втянута в украинский конфликт. По мнению главы МИД, необходимо сохранить каналы связи с Россией. Такой шаг важен для проведения мирных переговоров, на которых настаивает Будапешт.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выбрал более мягкие формулировки, отказывая руководству ЕС в содействии. По его словам, Вена пока не намерена присоединиться к миссии.

«Мы поддерживаем эту миссию…, но наше участие сейчас не планируется», — сказал австрийский дипломат, его процитировали «ИноСМИ».

В рамках поддержки Украины Брюссель планировал утвердить новый финансовый транш для ВСУ. Согласно программе тренировочной миссии, европейские инструкторы за два года должны подготовить порядка 15 тысяч украинских военнослужащих.

Украинские военные не могут разобраться с поставляемой Западом техникой

Проблема эффективного использования западного вооружения украинскими военнослужащими назрела давно. И в Евросоюзе понимают ее последствия, такое мнение в беседе с «360» выразил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), политолог и общественный деятель Андрей Кортунов.

Он отметил, что вопрос о том, насколько украинские военнослужащие будут в состоянии эффективно использовать оружие, которое им поставляют страны-члены НАТО, неоднократно поднимался на протяжении всего конфликта. И не раз говорили, что будут проблемы, поскольку вооружение в использовании и обслуживании сложное: оно существенно отличается от советских образцов, которые были на вооружении у армии Украины.

«Вопрос о подготовке, переквалификации бойцов ВСУ всегда стоял очень остро. Тем более что прошло несколько волн мобилизации, призвали на службу людей, не имеющих серьезного военного опыта или тех, кто воевал еще во времена СССР. Поэтому понятно, почему Евросоюз пытается решить эту задачу», — отметил эксперт.

По его словам, внутри Евросоюза существуют разногласия, но в этом нет ничего удивительного. Венгрия давно позиционирует себя как страну-диссидента. Австрия тоже выделяется на фоне остальных членов ЕС.

Разногласия внутри Евросоюза сохранятся и могут привести к расколу

Евросоюз перестал быть единым фронтом из-за экономического и энергетического кризисов. Каждая страна преследует собственные интересы, поэтому разногласия по ситуации на Украине никуда не денутся. Однако вряд ли это будет принципиальным препятствием для реализации тренировочной миссии, уверен Кортунов. На вопрос, успеют ли украинцы подготовиться, политолог заявил, что это трудно прогнозировать. Никто не знает сроков реализации спецоперации ВС РФ.

«Подготовка украинцев не будет слишком быстрым процессом. Но они исходят из того, что, даже если активная фаза конфликта завершится, все равно потребность в хорошо подготовленных бойцах у Украины останется. Руководство страны заявило, что не рассматривает нейтральный статус и планирует вступать в военно-политический блок НАТО. А для этого, по всей видимости, нужно переходить на стандарты Альянса: они касаются не только военной техники, но и подготовки военнослужащих», — подытожил Кортунов.

Дипломатический источник утверждает, что тренировочная миссия для украинцев может быть запущена в конце осени или в начале зимы. Вооруженные силы Германии примут в ней активное участие.