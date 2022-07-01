Строители из России восстановят до конца года в Донбассе 500 км дорог и 15 мостов

Российские специалисты к концу года восстановят в Донбассе 500 километров дорог и 15 мостов. Об этом заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщило РИА «Новости».

«Мы уже почти 500 километров обследовали, запроектировали. В этом году планируем примерно 500 километров отремонтировать и примерно 15 мостовых сооружений», — сказал он.

Вице-премьер заявил, что работа в Донбассе организована неплохо. Там уже трудятся шесть тысяч российских строителей и тысяча единиц техники.

Военные строители из России также сдадут предстоящей осенью жилой комплекс в Мариуполе на тысячу квартир и многофункциональный медицинский комплекс в Луганске.

Ранее Марат Хуснуллин оценил затраты на восстановление Мариуполя. Специалисты уже обследовали здания и определили, какие можно отремонтировать, а какие нужно снести.