Вице-премьер РФ оценил затраты на восстановление Мариуполя

Затраты на восстановление пострадавшего от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Мариуполя являются достаточно большими. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, написало РИА «Новости».

«Все здания уже обследованы, понимаем, что ремонтировать, а что сносить. Но затраты на восстановление будут достаточно большие», — заявил он.

По словам политика, восстановление уже идет полным ходом, рабочие приступили к возведению новых жилых районов. Вице-премьер предположил, что к 2035 году население города составит около 500 тысяч жителей.

Также Хуснуллин выразил мнение, что металлургический комбинат «Азовсталь» следует восстановить.

«Все-таки это 12 тысяч рабочих мест. Мы склоняемся к тому мнению, что „Азовсталь“ останавливать не стоит», — добавил вице-премьер.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что команда Подмосковья активно включилась в работы по восстановлению пострадавшей от ВСУ инфраструктуры Донбасса.