Российские военные построят медцентр в Луганске и 12 пятиэтажек в Мариуполе

Новый многофункциональный медицинский комплекс на 200 коек заработает в Луганске осенью. Тогда же в Мариуполе сдадут в эксплуатацию 12 новых пятиэтажек. Их возвели российские военные строители, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Новый медцентр, построенный силами Минобороны для жителей Луганска, начнет работу уже в ноябре текущего года», — объявили в департаменте информации и массовых коммуникаций.

Комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров рассчитан на 200 коек. Его оборудуют компьютерным томографом, аппаратурой для УЗИ, рентгена и эндоскопии. Строители уже установили фундаментную плиту, собирают металлоконструкции, возводят кирпичные цоколи и ограждения из газосиликатного блока. По плану строительно-монтажные работы завершат к концу октября.

Тем временем российские военные строители возводят жилые дома в Мариуполе. В них смогут заехать около тысячи семей. Новый микрорайон из 12 пятиэтажек сдадут осенью.