Стремоусов заявил об отсутствии скопления войск ВСУ на линии фронта в Херсонской области | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 08:51 Стремоусов заявил об отсутствии скопления войск ВСУ на линии фронта в Херсонской области Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: большого скопления ВСУ на линии фронта нет РИА "Новости"

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Большого скопления украинской армии на линии боевого соприкосновения в Херсонской области нет. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире канала «Соловьев Live».

Стремоусов констатировал, что все атаки ВСУ в Херсонской области удалось отбить. По его словам, ситуация на линии фронта некритична.

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«В принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск», — отметил он.

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Замглавы ВГА констатировал, что «линия обороны держится».

Накануне ВСУ выпустили по Херсону 18 ракет HIMARS. Системы противовоздушной обороны сбили 12 ракет, остальные шесть упали в районе Антоновского моста, по которому украинские боевики бьют постоянно.

Также стало известно, что Росгвардия нашла в Херсонской области схрон с оружием Вооруженных сил Украины. Там хранилось более полутора тысяч боеприпасов. Информация о тайнике поступила от местных жителей. Пригодные снаряды отдали ВС России, поврежденные — уничтожили.