Более 1,5 тысячи боеприпасов ВСУ обнаружили в Херсонской области | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 18:26 Более 1,5 тысячи боеприпасов ВСУ обнаружили в Херсонской области Росгвардия сообщила об обнаружении схрона с оружием ВСУ в Херсонской области Пресс-служба Росгвардии / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Спецназовцы Росгвардии обнаружили в Херсонской области схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию о тайнике силовики получили от местных жителей, сообщила пресс-служба ведомства.

В тайнике хранились украинские крупнокалиберные боеприпасы.

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«Среди найденного — свыше 400 мин калибра 120 миллиметров и более тысячи артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметра», — рассказали в Росгвардии. Там добавили, что пригодные для применения снаряды передали российским военным, участвующим в проведении спецоперации. Поврежденные экземпляры уничтожили на специальной площадке.

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Страны Запада продолжают поставлять оружие на Украину. Власти США неоднократно отправляли вооружение для ВСУ. По словам журналиста Андрея Коца, на деле западные политики не собираются передавать украинским военными современное оружие. Под его видом зачастую направляют списанные экземпляры. В Европе все чаще заявляют о том, что поставляемое на Украину оружие появляется на черных рынках. Такой факт признали в уголовной полиции Финляндии.