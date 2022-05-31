Суд над украинскими военными с «Азовстали» пообещали сделать открытым

Судебный процесс над украинскими военнослужащими с завода «Азовсталь» в Мариуполе будет максимально открытым. Туда пригласят представителей других государств, в том числе стран Запада. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы его сделаем максимально открытым, пригласим и международные организации, представителей других стран, в том числе западных», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство обороны РФ сообщило, что на заводе российские военные нашли фургон с телами 152 погибших боевиков, под ними находились мины, передал телеканал «Звезда».

Минобороны РФ 20 мая заявило, что российские военные полностью освободили «Азовсталь». Державшие там больше месяца оборону националисты и украинские военные сложили оружие и сдались в плен. Для вывоза раненых с территории комбината был сделан гуманитарный коридор и введен режим прекращения огня.