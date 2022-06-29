«Герои живого щита». За что будут судить националистов «Азова»

Несколько тысяч участников украинского полка «Азов»* сейчас ожидают трибунала. При этом Киев пытается убедить Запад, что бойцы этого формирования «ни в чем не виноваты». Оставшиеся в живых жители разрушенного Мариуполя имеют другое мнение. О том, как появился полк и чем занимались его «воины» до сдачи в плен, выяснил «360».

Терроризм, разбой и пытки

Шестнадцатого мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен почти две тысячи боевиков полка «Азов»*. Терроризм, разбой, пытки над военными и гражданскими — это только малая часть списка преступлений, в которых обвиняют националистов. Когда командир полка Денис Прокопенко вместе с остальными сдался в плен, с территории «Азовстали» его вывозили в бронеавтомобиле, потому что люди были готовы линчевать его без суда и следствия.

Теперь боевиков «Азова»* ждет международный военный трибунал. Этот особый судебный орган создается в тех случаях, когда речь идет о масштабных международных преступлениях. Действия «Азова»* как раз к такой категории и относятся. Пройдет он в несколько этапов, первый из которых — в Мариуполе, что особенно символично: за последние годы боевики превратили город в свою базу, а горожан — в заложников. Отступая — стерли базу с лица земли, заложники стали живым щитом.

«Говорит: „Одевайте белые повязки, пойдете впереди живым щитом“», — рассказывает одна из местных жительниц.

«В Мариуполе непосредственно занимались квартиры, жители отправлялись в подвал. Касательно „зеленых коридоров“: с 24-го по число десятое вообще было запрещено кого-то впускать и выпускать из города», — рассказал военнослужащий полка «Азов»* Павел Ильницкий.

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«Герои живого щита»

Тактика «живого щита» используется террористами по всему миру. Людей сгоняют в подвалы, на первых этажах размещают тяжелую бронетехнику, чем выше — тем меньше калибр оружий. На крышах работают снайперы. Уничтожить такую огневую позицию без потерь мирных крайне сложно.

«Помощи вообще не было. Мы выпили всю воду из отопления», — рассказал местный житель.

Сегодня в распоряжении следствия сотни материалов, том числе списки тех, кто подвергался репрессиям.

«Посадили мирных жителей в подвал, держали их там трое суток. Они не ели, не пили, дрожали от страха», — отметила еще одна очевидица происходящего.

В марте силы ДНР заняли мариупольский аэропорт. Там находилась тайная тюрьма националистов, в народе больше известная как «Библиотека». Туда попадали не только пленные бойцы ДНР, но и те, кого хотя бы подозревали в симпатиях к сепаратистам. Попадали и пропадали. А те, кто смог выбраться, описывают происходившее как настоящий ад.

«Меня насиловали, меня душили, мне ломали пальцы, меня заворачивали в мешок, рыли могилу. Это длилось все время [пребывания в тюрьме]», — рассказал пострадавшая.

Жестокость как часть идеологии

Неслучайно большинство неонацистов исповедуют смесь язычества и оккультизма, чтобы оправдать собственные зверства. Христианская мораль, по их мнению, сдерживает расовые инстинкты. Задача украинского национализма — изжить все, что связано с русской культурой и цивилизацией. Неважно, какими методами. «Азов»* создавался для того, чтобы бороться с российским влиянием.

В 2014 году, когда регулярная украинская армия не горела желанием идти в бой против своих же собратьев, вся тяжесть борьбы с ополчением легла на плеч нацбатальонов. А чтобы пошли они — нужно было заставить их ненавидеть все русское, убедить их в своей исключительности и стереть грани добра и зла. Так появилась идеология украинского нацизма Дмитрия Донцова.

«Во-первых, „настоящие люди“ — только по крови. Если ты не родственник „настоящего человека“, то ты не человек. А во-вторых, это никак не воспитывается, это только передается. есть узкий слой настоящих и все остальные», — объяснил Научный руководитель Института региональных проблем.

Первый командир «Азова»* Андрей Билецкий, известный по прозвищу «Белый вождь», знаменит желанием превратить Украину в мировую империю и очистить украинскую расу — отсюда и нацистская символика. Знак «вольфсангель», или «волчий крюк», использовали в гитлеровской Германии.

«Национальная гвардия» неудачников

А вот на реальном фронте дела у «Азова»* с самого начала шли не очень. В боях под Иловайском летом 2014 года они потеряли почти половину бойцов. зато получили звание «национальной гвардии». Вообще, это, наверное, традиция — поощрять «Азов»* за неудачи. В марте 2022 года, когда Мариуполь уже был окружен, Зеленский вручил звание Героя Украины командиру «Азова»* Денису Прокопенко.

Ради того, чтобы загнать нацистов в катакомбы «Азовстали», президент Украины простил даже то, что Прокопенко публично отказался отдавать ему честь два года назад на майдане в Киеве. И сработало! Боевики под предлогом спасения от обстрелов загнали на территорию «Азовстали» несколько десятков гражданских. Таким образом, здесь они тоже получили «живой щит» и превратили промзону в форт.

«Мы о наличии коридоров изначально не знали. Мы просили их говорить, что есть какое-то подтвержденное затишье, перемирие», — говорит один из мирных граждан, побывавших на «Азовстали».

Штурм нецелесообразен

Владимир Путин приказал штурм отменить, а территорию промзоны блокировать. Зеленский предпочел с этого момента на связь с «азовцами»* не выходить. Несколько дежурных слов в обращении — и вопрос закрыт.

«Вся работа продолжается. Эта работа деликатная и требует времени», — сообщил президент Украины.

Из них сделали героев и мучеников, но спасать нацистов киевский режим не собирался. Мертвые не говорят.

В ответ «азовцы»* сначала критиковали свое правительство. Заместитель командира «Азова»* Святослав Паламар заявил, что Киев полностью провалил оборону страны.

«Ни одна международная организация, властная структура или политики страны не приедут сюда, на территорию „Азовстали“. Нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы. Очень жаль, что все это происходит рядом со словами „Нам удалось“, „Мы все сделали“, „Приказ исполнен“», — сказал Паламар.

Потом обращались к сильным мира сего. Командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волынский писал президенту Турции Эрдогану. Не получив ответа, взывал к Илону Маску. Уже от отчаяния штурмовали Ватикан жены «азовцев»* Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк.

Масштабная пиар-кампания завершилась призывом спасти «Азов»* со сцены «Евровидения». Украине отдали победу, чтобы не обижалась — но только победу на сцене песенного конкурса.

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Жизнь дороже принципов

Говорившие о желании «стоять до конца» «азовцы»* отказались от собственных принципов, от идеологии и исключительности. При осмотре они старательно прятали татуировки с нацистскими символами, а на допросах называли их «ошибками молодости» и требованиями моды. В один день все они из представителей «исключительной нации» превратились в поваров и медбратьев, которых «насильно удерживали жестокие нацисты».

Никто не сказал, что за свои действия придется нести ответственность. Но разве глядя на разрушенный Мариуполь, на лица замученных, испуганных людей и холмики могил во дворах жилых домов, можно поверить в эти оправдания?

Мариуполь учится жить заново. Город отстроится, его снова наполнят шум голосов и гул машин, но люди вряд ли забудут танки во дворах и месяцы без воды и света в подвалах

Полк «Азов»* — признан экстремистским и запрещен в России.