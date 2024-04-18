18 апреля 2024, 11:11
Стало известно, сколько осужденных могут мобилизовать на Украине
Депутат Рады Костенко: на Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных
На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко местному радио «Новое время».
«Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительным мы можем надеяться на не больше чем до 10 тысяч военнообязанных [из числа осужденных]», — констатировал он.
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По словам депутата, это очень мало, практически «ничто» с учетом текущих потребностей ВСУ.
Он напомнил, что в самом начале конфликта осужденных уже привлекали к боевым действиям. Как будут организовывать мобилизацию теперь, Костенко не знает.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВС России «постепенно продвигаются», и попросил у Запада любую помощь для удержания линии боевого соприкосновения. Между тем несколько высокопоставленных офицеров в беседе с журналистами предположили, что линия фронта может рухнуть уже летом 2024 года.
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