Спецоперация 18 апреля 2024, 11:11 Стало известно, сколько осужденных могут мобилизовать на Украине Депутат Рады Костенко: на Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных Unsplash

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На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко местному радио «Новое время».

«Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительным мы можем надеяться на не больше чем до 10 тысяч военнообязанных [из числа осужденных]», — констатировал он.

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По словам депутата, это очень мало, практически «ничто» с учетом текущих потребностей ВСУ.

Он напомнил, что в самом начале конфликта осужденных уже привлекали к боевым действиям. Как будут организовывать мобилизацию теперь, Костенко не знает.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВС России «постепенно продвигаются», и попросил у Запада любую помощь для удержания линии боевого соприкосновения. Между тем несколько высокопоставленных офицеров в беседе с журналистами предположили, что линия фронта может рухнуть уже летом 2024 года.