Мир 18 апреля 2024, 04:56 Украинские офицеры нарисовали мрачный прогноз для ВСУ на это лето Politico: украинские офицеры ждут обрушения линии фронта этим летом Официальное интернет-представительство президента Украины

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Несколько высокопоставленных офицеров ВСУ высказали предположение, что линия фронта может рухнуть этим летом из-за дефицита боеприпасов и низкого морального духа среди военных. Об этом написало издание Politico.

«Несколько высокопоставленных офицеров <…> нарисовали мрачный прогноз того, что линия фронта может рухнуть этим летом», — написало издание.

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Авторы отметили, что украинские солдаты не верят, что Запад будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Моральный дух среди военнослужащих ВСУ подорван на фоне острой нехватки боеприпасов. Издание считает, что если ситуация на поле бое не изменится, то Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом.

Президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение российских войск на поле боя и попросил поддержки у западных партнеров. Он попросил отправить ВСУ снаряды, боевую технику и беспилотные летательные аппараты.