Мир 18 апреля 2024, 02:18 Зеленский признал стремительное продвижение войск России и взмолил о любой помощи Зеленский признал продвижение ВС РФ на саммите в Брюсселе РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский признал продвижение российских войск и попросил у западных стран все, что может помочь ВСУ удержать линию фронта. Об этом он заявил в обращении к европейским лидерам на саммите в Брюсселе.

«Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», — заявил Зеленский.

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Он обратил внимание на большое превосходство российских войск в вооружении и призвал партнеров отправить Украине все, что может помочь военным ВСУ. Это снаряды, боевая техника и беспилотные летательные аппараты.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал активнее помогать Украине, даже если это принесет ущерб собственным целевым показателям. По его словам, ВСУ нуждаются в большем количестве военной техники.

Зеленский 16 апреля подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации в стране. Сначала его утвердил спикер парламента Руслан Стефанчук, а потом проект направили на подпись президенту.