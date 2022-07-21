Стало известно, почему Украине невыгодно отключать Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС продолжает поставлять электроэнергию на Украину, поэтому нынешним властям невыгодно ее отключать. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

«Украине невыгодно выводить ее из строя, потому что поставки электроэнергии продолжаются», — сообщил глава ВГА.

Балицкий уточнил, что в настоящее время два блока Запорожской АЭС работают в штатном режиме, но не на полную мощность.

Накануне стало известно, что украинские националисты атаковали Запорожскую АЭС с беспилотных летательных аппаратов. Они послали три дрона-камикадзе, снаряженных взрывчатым веществом массой несколько килограммов в тротиловом эквиваленте.

Министерство обороны РФ заявило, что атака ВСУ могла спровоцировать глобальную техногенную катастрофу.