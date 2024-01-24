Спецоперация 24 января 2024, 12:15 Колонну техники ВСУ с танками Leopard ликвидировали на Запорожском направлении Боец ВС РФ Ковалев рассказал о ликвидации колонны техники ВСУ с танками Leopard Kay Nietfeld/dpa/globallookpress

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Российские бойцы ликвидировали на Запорожском направлении колонну украинской техники, в составе которой были танки Leopard. Об этом сообщило «Военное дело» со ссылкой на замкомандира батальона по военно-политической работе ВС РФ Дмитрия Ковалева.

По его словам, колонну удалось обнаружить благодаря разведке с беспилотников. После того как определилось точное местоположение техники противника, Ковалев решил бить по нему всеми доступными огневыми средствами.

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«Когда неоднократно снаряды прилетают к тебе во двор, когда разбивает все окрестности, необходимо защищать свою страну. Главная мотивация была освободить свой дом, чтобы не стреляли, чтобы никого не убивали», — признался боец.

В результате грамотной атаки удалось уничтожить шесть боевых машин Bradley, два танка Leopard и минный трал.

Дмитрию Ковалеву вручили медаль Жукова и медаль Минобороны России «За боевые отличия» за мужество и героизм, проявленные на спецоперации.

Ранее американские СМИ признали, что модернизированные танки Т-80БВМ, которые получили подразделения ВС России в Запорожской области, превосходят западные Leopard в маневренности и надежности.