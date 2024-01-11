Спецоперация 11 января 2024, 10:36 Десантники взяли штурмом украинские позиции у Вербового Минобороны: десантники штурмом взяли украинские позиции у Вербового РИА «Новости»

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Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли украинские позиции в районе села Вербовое на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные смогли улучшить положение по переднему краю. Во время воздушной разведки десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления ВСУ, подавив их при помощи авиации и артиллерии. Бойцы под шквальным огнем подошли к позициям противника на боевых машинах десанта БМД-4М и стали выполнять поставленную задачу. В лесопосадку, где оборонялись украинские военные, зашли штурмовики «крылатой пехоты» под прикрытием огня бронегруппы.

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«Оказавшись во вражеских опорных пунктах, десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление и уничтожили противостоящие им подразделения ВСУ», — добавили в Минобороны.

После выполнения задачи взятые позиции передали российским подразделениям для закрепления.