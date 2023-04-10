Мир 10 апреля 2023, 13:15 Вероятность наступления ВСУ оценили в Запорожье Член ВГА Рогов счел маловероятным наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни РИА «Новости»

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Попытки украинских боевиков перейти к активным действиям на Запорожском направлении в ближайшее время маловероятны из-за дождливой погоды. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи», — сказал он.

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По оценке Рогова, обстановка на линии соприкосновения в последние дни принципиально не изменилась: противник собирает силы, а российские бойцы готовятся к обороне.

Периодически ВС России наносят прицельные удары. В качестве примера член ВГА привел огневой удар по городу Орехову.

Ранее Рогов раскрыл план приазовского наступления украинских войск, который разработали военные США и Великобритании.