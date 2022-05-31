Первые жители Херсонской и Запорожской областей начали оформлять паспорта РФ по ускоренной схеме

Упрощенный порядок выдачи российских паспортов начал действовать в Херсонской и Запорожской областях. В первый день заявления подали 50 человек, сообщил в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Новые правила были введены на минувшей неделе, а заработали 30 мая. Принимать решение по заявлениям от жителей освобожденных регионов будут в течение трех месяцев с момента подачи. Спрос на получение российского гражданства, по словам Марата Хуснуллина, оказался большим.

«Когда я был в этих регионах и общался с жителями, многие говорили о такой потребности», — рассказал вице-премьер РФ.

Первый отдел федеральной миграционной службы России заработал на улице Чернышевского в Мелитополе, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.