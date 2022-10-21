Стало известно, как Запад отзывается об украинской армии | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 07:49 Стало известно, как Запад отзывается об украинской армии Пленный боец ВСУ Катранич: Запад считает Украину неспособной управлять своей армией РИА "Новости"

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На Западе считают, что украинские военные не в силах командовать своими солдатами, признался пленный боец ВСУ, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич. Об этом написало РИА «Новости».

«Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что нам помогает Америка», — сообщил Катранич.

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Он добавил, что реальное управление было в руках зарубежных генералов.

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Ранее этот же пленный рассказывал, что командир приказал ему расстреливать всех, кто выходит с «Азовстали», за дезертирство. Другой бывший военнослужащий Украины, сержант Михаил Швец, подтвердил, что им давали «зеленый свет на расстрел» тех, кто хотел сдаться и сбежать.

Также стало известно, что командование ВСУ специально лишает своих военных связи с ближайшими отрядами и не дает дополнительную информацию об обстановке на фронте, чтобы они не могли оставить позиции и вообще не предпринимали самостоятельных действий.