Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев лишал военные группы информации на передовой | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 03:02 Поделиться Telegram

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Viber Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев лишал военные группы информации на передовой Пленный боец ВСУ: командование из Киева лишало связи и информации бойцов на передовой РИА «Новости»

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Киевское командование комплектует группы для отправки на передовую из различных подразделений, рассказал РИА «Новости» военнослужащий 53-й бригады украинских силовиков Ярослав. Его взяли в плен в районе Зайцево бойцы группировки «Бахмут» группы «Вагнер».

По словам пленного, киевское командование также лишает украинских военных связи и дополнительной информации об обстановке. Это делается для того, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации и не предпринимали никаких самостоятельных действий, объяснил Ярослав.

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«Насколько я понял по позиции, с нашего батальона был только я один. Мне кажется, это (было сделано — прим. ред.) для того, чтобы люди просто не знали информацию», — привело агентство слова Ярослава.

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В его группе было 10 человек. На позициях в районе Зайцево они провели около четырех дней, потеряв при этом троих бойцов.

Пленный также рассказал, что бойцы группы не ориентировались на местности, у них также не было связи и со стоящими рядом отрядами, поэтому не могли переместиться в другое место или оставить позиции. По его словам, уйти не получилось бы «даже после многих мыслей».

«Потому что там стоят свои (войска Киева — прим. ред.). Уходил бы — мало ли кто идет, открыли б огонь. А жить все хотят, сами понимаете. Либо бы минометом тебя накрыло, либо свои же», — рассказал Ярослав.

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