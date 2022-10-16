«Давали зеленый свет». Боевики «Азова» рассказали об угрозах расстрела желающим сдаться в плен | 360°

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«Давали зеленый свет». Боевики «Азова» рассказали об угрозах расстрела желающим сдаться в плен

Боевики «Азова»: командиры ВСУ угрожали расстрелом желающим сдаться в плен

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Командиры ВСУ угрожали расстрелом тем, кто хотел сложить оружие и сдаться в плен в Мариуполе. Об этом рассказали пленные из националистического батальона «Азов»*.

«Если кто-то хочет сбежать или сдаться, давали зеленый [свет], так сказать, на расстрел. Был такой с позывным „Дэнсон“, который хотел бросить оружие и сбежать, так как он был из Мариуполя. Ему пригрозили, что если ты бросишь ствол, мы тебя расстреляем», — заявил в разговоре с РИА «Новости» сержант батальона Михаил Швец.

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Эти слова подтвердил старший сержант Виталий Катранич. Он отметил, что получал приказ от своего командира расстреливать всех выходящих с «Азовстали» как дезертиров.

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Ранее пленные сержант «Азова»* рассказал, что боевики активно занимались в Мариуполе мародерством. Они забирали золото, деньги, дорогие телефоны и ценные вещи.

Российские войска освободили и взяли под контроль Мариуполь в середине мая. Украинские военные и  боевики «Азова»* продолжительное время скрывались на заводе «Азовсталь». Теперь на месте металлургического комбината появятся экопарк, логистический центр и другие объекты инфраструктуры.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

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