Стало известно, где лечится глава ВГА Херсонской области

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо восстанавливается в НИИ имени Склифосовского. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал заместитель руководителя регионального управления Кирилл Стремоусов.

«Сейчас он находится в НИИ Склифосовского, в Москве, под присмотром профессионалов, докторов. Он изолирован от любой «информационной программы», — сообщил он.

По его словам, причиной ухудшения здоровья Сальдо стало переутомление. На время отсутствия текущего главы ВГА региона его обязанности исполняет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Планы о лечении Сальдо в стенах НИИ имени Склифосовского озвучивались еще 5 августа. Тогда главу ВГА Херсонской области планировали доставить в больницу из Симферополя на самолете. Такое решение приняли на основе рекомендаций министра здравоохранения региона.

Покушение на Сальдо произошло в первой половине июля. Тогда главу ВГА региона спасла бдительность местных жителей