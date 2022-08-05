Главу Херсонской области Сальдо перевезут на лечение в Москву

Руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо перевезут на лечение в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу властей региона.

«Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо транспортируют в Москву в связи с состоянием здоровья. Его доставят в НИИ Склифосовского, где ему окажут квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в заявлении властей.

Самолет с Сальдо вылетит в столицу России из Симферополя.

О госпитализации главы ВГА по состоянию здоровья стало известно накануне. В своем Telegram-канале он написал, что министр здравоохранения региона настоял на незамедлительном медицинском осмотре.

Медики рекомендовали Сальдо отправиться в больницу, на время его отсутствия обязанности руководителя региона возьмет на себя глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

В июле на Сальдо совершили покушение, бдительность жителей Херсона спасла ему жизнь. Преступники заложили взрывное устройство по пути следования машины чиновника, однако его вовремя заметили и обезвредили.