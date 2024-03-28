28 марта 2024, 07:50
Мощные удары России по ВСУ признали в Британии
Эксперт Меркурис: Россия нанесла мощные удары по ВСУ на всей линии фронта
Российская армия нанесла мощнейшие удары по ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
«Столь интенсивной работы артиллерии я никогда не наблюдал раньше. Россия бьет по ВСУ на всем протяжении фронта очень жестко», — сказал он.
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Меркурис отметил, что удары ВС России создали проблемы не только для украинской армии, но и для энергетическим объектов.
«Работа артиллерии и подразделений ВКС становится все более интенсивной, что приводит к серьезным последствиям для офицерского состава ВСУ. Его уничтожают на командных постах, в бункерах и других укрепленных сооружениях», — добавил британский эксперт.
Ранее французский генерал Жером Пеллистранди заявил, что Россия поставила украинскую армию перед тяжелым выбором: умирать или оставлять территории.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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