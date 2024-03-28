28 марта 2024, 09:36
ВСУ перебросили дополнительные силы под Часов Яр
Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Часов Яр
Украинское командование перебросило дополнительные подразделения под населенный пункт Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинское командование стягивает дополнительные силы в район населенного пункта Часов Яр для стабилизации ситуации на Донецком направлении. Тяжелую технику и личный состав отправляют из тыловых зон, где задействовали личные резервы командования Сухопутных войск», — написал он.
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Марочко отметил, что в связи с этим трафик военных колон через Константиновку и Дружковку вырос значительно.
«Он идет практически круглосуточно. Также колонны идут и в обратном направлении, но уже с грузом 200 и разбитой техникой», — добавил военный эксперт.
Днем ранее стало известно, что российские военные установили огневой контроль над восточными районами города Часов Яр. Марочко отмечал, что ВС России видят противника уже без оптических приборов.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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