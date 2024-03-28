Спецоперация 28 марта 2024, 09:36 ВСУ перебросили дополнительные силы под Часов Яр Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Часов Яр РИА «Новости»

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Украинское командование перебросило дополнительные подразделения под населенный пункт Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское командование стягивает дополнительные силы в район населенного пункта Часов Яр для стабилизации ситуации на Донецком направлении. Тяжелую технику и личный состав отправляют из тыловых зон, где задействовали личные резервы командования Сухопутных войск», — написал он.

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Марочко отметил, что в связи с этим трафик военных колон через Константиновку и Дружковку вырос значительно.

«Он идет практически круглосуточно. Также колонны идут и в обратном направлении, но уже с грузом 200 и разбитой техникой», — добавил военный эксперт.

Днем ранее стало известно, что российские военные установили огневой контроль над восточными районами города Часов Яр. Марочко отмечал, что ВС России видят противника уже без оптических приборов.