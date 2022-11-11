Спецоперация 11 ноября 2022, 09:10 Военкоры сообщили о подрыве Антоновского моста Репортер ВГТРК Руденко опубликовал момент подрыва Антоновского моста в Херсоне РИА «Новости»

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Военкоры сообщили о подрыве Антоновского моста в Херсоне. Репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео с моментом взрыва в своем Telegram-канале.

«Подрыв Антоновского моста после выхода из Херсона», — прокомментировал кадры Руденко.

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По информации участников операции в Херсонской области, Антоновский мост уничтожили после выхода российских военнослужащих из города.

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«Антоновский мост взлетел на воздух, мы подорвали его за собой», — сообщается в Telegram-канале «Повернутые на Z войне».

Отмечено, что взрыв моста стал сигналом к концу вывода группировки.

«Армия идеально выполнила сложнейшую задачу, все попытки ВСУ устроить нам ад на переправе провалились. ПВО — вы лучшие!» — сказано в сообщении.

Кроме того, данные об уничтожении Антоновского моста подтвердили военкоры «Русской весны».

«Также в ходе завершения вывода войск уничтожен железнодорожный мост через Днепр, расположенный у Антоновского. Наши войска уничтожили автомобильные и железнодорожный мосты, перерезав пути возможного движения украинских сил на левый берег», — сказано в сообщении.

Официальных комментариев по ситуации с Антоновским мостом пока что не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 ноября ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном.