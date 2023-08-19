Спецоперация 19 августа 2023, 07:47 США признали, что упустили шанс в организации мирных переговоров России и Украины Politico: в США заявили об упущенном шансе на переговоры Украины с Россией pxhere.com

Читать 360tv в

В США признали, что могли упустить шанс на возможность поддержать более ранние мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника.

Источник указал, что никто из руководства России не считает контрнаступление Украины ошибкой. Однако потребность в переговоров стала все чаще напоминать о себе.

Реклама

«Возможно, мы упустили окно возможности поддержки более ранних переговоров», — указал чиновник.

Еще один представитель американского руководства подметил, что в администрации президента США Джо Байдена часто возникает вопрос о том, что стоит делать Белому дому, если он не собирается вечно оказывать поддержку ВСУ.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление еще не исчерпало себя. По его словам, обсуждать урегулирование конфликта можно только после завершения атак ВСУ.

Он также указывал, что военная помощь Украине не скажется на национальной безопасности США.