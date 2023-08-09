Мир 09 августа 2023, 08:42 Американцев заверили, что военная помощь Украине не скажется на нацбезопасности США Генерал Милли: поставки боеприпасов Украине не поставят под угрозу безопасность США Министерство обороны США

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Оказывая военную помощь Украине, США не допустят сокращения собственного арсенала до критически низкого уровня и не подставят нацбезопасность страны под угрозу. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал об этом в одном из последних интервью, сообщил RT.

Он заверил американцев, что запасы боеприпасов постоянно контролируют и не допустят их сокращения ниже «приемлемого уровня риска». Генерал посчитал безосновательными опасения, что слишком щедрая военная помощь Украине отразится на безопасности США.

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«Мы не собираемся ставить под угрозу наши собственные потребности и возможности национальной безопасности. Мы не собираемся подвергать себя такому риску», — сказал он.

Пентагон, по словам Марка Милли, наладил тесное сотрудничество с предприятиями оборонной промышленности, чтобы вовремя пополнять свои склады.

Подполковник ВВС США в отставке Дарин Гауб пожаловался журналистам на острую нехватку боеприпасов из-за поставок на Украину, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. На решение проблемы американской армии понадобится около 10-15 лет.