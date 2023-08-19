19 августа 2023, 05:05
США назвали условие переговоров России и Украины
Генерал США Милли: переговоры по Украине возможны только после контранступления
Украинское контрнаступление еще не исчерпало себя. Обсуждать урегулирование конфликта можно только после завершения атак ВСУ. Об этом председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил в интервью газете Washington Post.
Он подчеркнул, что о дипломатическом разрешении кризиса пока говорить еще рано. Нужно дождаться окончания попыток украинских военных прорвать выстроенную Россией оборону.
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«Контрнаступление еще не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после — двигаться дальше», — заявил Милли.
Американский генерал не стал прямо отвечать, может ли победить Украина. Он задался вопросом, что именно можно считать победой.
По мнению военного, если конечной целью считать свободную, независимую и суверенную Украину с целостной территорией, это потребует значительных усилий.
Ранее Марк Милли заверил американцев, что военная помощь Украине не скажется на национальной безопасности США. По словам генерала, власти контролируют запасы боеприпасов и не допустят их сокращения ниже «приемлемого уровня риска».
США
Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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