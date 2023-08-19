Мир 19 августа 2023, 05:05 США назвали условие переговоров России и Украины Генерал США Милли: переговоры по Украине возможны только после контранступления РИА «Новости»

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Украинское контрнаступление еще не исчерпало себя. Обсуждать урегулирование конфликта можно только после завершения атак ВСУ. Об этом председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил в интервью газете Washington Post.

Он подчеркнул, что о дипломатическом разрешении кризиса пока говорить еще рано. Нужно дождаться окончания попыток украинских военных прорвать выстроенную Россией оборону.

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«Контрнаступление еще не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после — двигаться дальше», — заявил Милли.

Американский генерал не стал прямо отвечать, может ли победить Украина. Он задался вопросом, что именно можно считать победой.

По мнению военного, если конечной целью считать свободную, независимую и суверенную Украину с целостной территорией, это потребует значительных усилий.

Ранее Марк Милли заверил американцев, что военная помощь Украине не скажется на национальной безопасности США. По словам генерала, власти контролируют запасы боеприпасов и не допустят их сокращения ниже «приемлемого уровня риска».