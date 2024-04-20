20 апреля 2024, 23:21
США назвали количество уничтоженных на Украине танков Abrams
NYT: ВС РФ уничтожили на Украине пять танков Abrams в течение двух месяцев
Вооруженные силы России за минувшие два месяца уничтожили на Украине пять танков Abrams американского производства. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным высокопоставленного источника в американских военных кругах, в распоряжении ВСУ осталось 26 машин такого типа.
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Всего российские войска вывели из строя 796 украинских танков, в том числе около 140, которые ВСУ передали страны НАТО.
Группировка войск «Центр» при помощи дрона-камикадзе поразила американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Кадры атаки в районе села Бердычи показал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года в зоне СВО российская армия уничтожила четыре американских танка Abrams и пять немецких Leopard.
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