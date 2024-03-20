Спецоперация 20 марта 2024, 15:25 Российские войска уничтожили 4 американских танка Abrams с начала года Шойгу: с начала года российские военные уничтожили 4 танка Abrams и 5 Leopard Staff Sgt. Austin Berner/Keystone Press Agency/globallookpress

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С начала 2024 года российская армия уничтожила четыре американских танка Abrams и пять немецких Leopard в зоне СВО. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«С начала года уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard», — указал он.

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По его словам, с начала года Вооруженные силы Украины лишились 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пяти Patriot, сообщил RT.

Шойгу рассказал, что в целом за это время украинские боевики лишились 71 тысячи бойцов. Также ВСУ потеряли 11 тысяч единиц разного вооружения. Это почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, добавил министр.

За восемь дней атак приграничных пунктов Белгородской и Курской областей ВСУ лишились более 3,5 тысячи бойцов. Из них 790 — безвозвратные потери, добавил Шойгу.