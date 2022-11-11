11 ноября 2022, 10:39
Россия указала на способность США завершить конфликт на Украине «щелчком пальцев»
Посол Антонов: США при желании завершат конфликт на Украине щелчком пальцев
США способны повлиять на развитие конфликта на Украине. При должном желании американское правительство завершит его очень быстро, заявил газете «Известия» посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Если бы США действительно захотели завершить конфликт на Украине, то сделали бы это щелчком пальцев. Нам это представляется именно так», — сказал он.
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Дипломат отметил, что украинская власть давно потеряла суверенитет и не может позволить себе ослушаться поступившего приказа. При этом США продолжают снабжать Украину оружием, создавая риск его попадания в руки международных террористов.
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Кроме того, Антонов сообщил об отсутствии возможностей налаживания отношений с США на данном этапе.
«Они по-прежнему уверены, что способны ослабить Россию путем политического давления и экономического шантажа. В отношениях стран не просматривается света в конце тоннеля», — добавил посол.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры о завершении конфликта на Украине следует вести только с США.
США
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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