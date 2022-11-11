Спецоперация 11 ноября 2022, 10:39 Россия указала на способность США завершить конфликт на Украине «щелчком пальцев» Посол Антонов: США при желании завершат конфликт на Украине щелчком пальцев РИА «Новости»

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США способны повлиять на развитие конфликта на Украине. При должном желании американское правительство завершит его очень быстро, заявил газете «Известия» посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если бы США действительно захотели завершить конфликт на Украине, то сделали бы это щелчком пальцев. Нам это представляется именно так», — сказал он.

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Дипломат отметил, что украинская власть давно потеряла суверенитет и не может позволить себе ослушаться поступившего приказа. При этом США продолжают снабжать Украину оружием, создавая риск его попадания в руки международных террористов.

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Кроме того, Антонов сообщил об отсутствии возможностей налаживания отношений с США на данном этапе.

«Они по-прежнему уверены, что способны ослабить Россию путем политического давления и экономического шантажа. В отношениях стран не просматривается света в конце тоннеля», — добавил посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры о завершении конфликта на Украине следует вести только с США.