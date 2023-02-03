Спецоперация 03 февраля 2023, 00:02 США и Европа предрекли побег ВСУ из Артемовска Bloomberg: западное оружие не поможет ВСУ удержать Артемовск РИА «Новости»

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Украинские войска отступят из Артемовска, а поставленное Западом оружие не поможет им одержать победу. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на официальные лица США и Европы.

Автор публикации отмечает, что, судя по прогнозам американских и европейских, ВСУ ждут «сложные недели».

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«Масса вооружения, отправленного из США, Европы и других союзников, не помогает Украине сдерживать российские силы», — отмечается в статье.

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Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение в среду, 1 февраля. Таким образом, они почти замкнули кольцо вокруг города. Как сообщал врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр — Артемовск.

ВС России демонстрируют значительный прогресс в окружении города Артемовска, который является крупным пунктом обороны Украины. Об успехах российских военных британская разведка доложила Минобороны. Ведомство уверено, что российское командование в ближайшее время организует наступление и на других участках фронта.