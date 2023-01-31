Спецоперация 31 января 2023, 21:48 Британия признала прогресс России в боях с ВСУ за Артемовск Минобороны Великобритании: ВС России достигли значительного прогресса в боях за Артемовск РИА «Новости»

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Российские военные смогли добиться значительного прогресса в окружении города Артемовска, который является крупным пунктом обороны Украины. Об успехах ВС России британская разведка доложила Минобороны. Отчет опубликовали в Twitter.

В отчете отмечено, что сейчас существует реальная вероятность того, что Россия «продолжит добиваться локальных успехов в ходе боев в этом направлении». В Минобороны Великобритании уверены, что российское командование планирует организовать наступление и на других участках фронта.

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Власти Донецкой Народной Республики ранее сообщили, что российские военные демонстрируют успешные наступательные действия в направлении города Артемовска, беря под свой контроль один населенный пункт за другим.

По словам советника временно исполняющего главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, результатом продвижения российских войск станет глубокое окружение Артемовска. С его слов, до взятия города в кольцо осталось несколько дней.

Советник Дениса Пушилина ранее сообщал, что ВС РФ смогли взять под частичный контроль трассу Часов Яр — Артемовск. На нее завязано снабжение группировки ВСУ.