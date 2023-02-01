Важное 01 февраля 2023, 11:06 Артемовск взяли в оперативное окружение Советник врио главы ДНР Гагин: российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение РИА «Новости»

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Российским войскам удалось взять Артемовск в оперативное окружение, они почти замкнули кольцо вокруг города. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» объявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, рассказал ТАСС.

«Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр — Артемовск», — сказал он.

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Ян Гагин назвал эту дорогу единственной, по которой Вооруженные силы Украины могут снабжать свои подразделения в городе.

Полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселев уточнил за несколько часов до этого, что Артемовск обступили с трех сторон. Российские войска активно выбивают ВСУ с позиций. Успехи России на этом направлении заметила британская разведка — в докладе Минобороны военные спрогнозировали новые локальные успехи российских войск.

Ранее украинский командир Владимир Назаренко признал большие потери своей армии. Он сказал, что круглосуточные нескончаемые ожесточенные бои в районе Артемовска начались пять-шесть месяцев назад.