Перелом в ходе специальной военной операции произойдет в середине августа. Свидетельством этому станут некие события. Как сообщила газета «Известия», такой прогноз сделал глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, Украинская армия добьется возвращения всех утраченных территорий, но для этого ей нужна поддержка Запада.

«Украина вернется к границам 1991 года, не будет никаких других вариантов, мы не рассматриваем других сценариев. Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начался переломный момент», — заявил Буданов.

Он добавил, что полностью боевые действия в Донбассе завершатся до конца года, когда Киев установит контроль над потерянными территориями.

Российская армия вместе с бойцами Народной милиции Луганской Народной Республики взяла под контроль аэропорт и промышленную территорию завода «Азот», где украинские боевики удерживали мирных жителей в качестве живого щита.

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