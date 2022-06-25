Войска России и ЛНР взяли под контроль промзону завода «Азот»

Промышленная зона завода «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики перешла под контроль войск ЛНР и ВС РФ. Об этом в Telegram-канале написал подполковник Андрей Марочко.

По словам Марочко, союзные войска освободили от националистов один из заводов и шахту в Лисичанске, бои в жилой застройке продолжаются.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале также подтвердил освобождение промзоны «Азота».

«Из подвалов вывели всех мирных жителей, их использовали как живой щит», — написал он.

По словам Кадырова, на оставленных позициях националистов обнаружены мины.

«Им все равно, кто наступит на них, ребенок или мирный житель. Наши саперы работают профессионально, чтобы ловушки не сработали», — добавил чеченский лидер.

В ближайшее время войска приступят к освобождению Лисичанска. Кадыров отметил, что необходимо лишь дождаться, пока военные педантично и методично выполнят свою работу.

Ранее газета «Известия» показала на видео бомбоубежища «Азота».