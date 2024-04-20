Важное 20 апреля 2024, 13:49 Средства ПВО сбили украинский Су-25 Минобороны России: ПВО сбила украинский самолет Су-25 РИА «Новости»

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Российские военные за минувшие сутки сбили украинский самолет Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что штурмовик Воздушных сил Украины ликвидировали средства ПВО.

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Российским бойцам также удалось уничтожить 213 беспилотников ВСУ и пять французских управляемых авиационных бомб Hammer.

Под Харьковом российские военные разнесли боевиков ВСУ и их технику. В частности, украинская армия потеряла до 30 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Войска из группировки «Запад» продвинулись на более выгодные позиции в зоне спецоперации.

Бойцы ВС РФ нанесли удары по украинскому хранилищу авиатоплива и двум транспортным объектам Украины.