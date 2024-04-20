20 апреля 2024, 13:40
Группировка «Запад» ВС России заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Российские войска поразили боевиков ВСУ и их технику в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» также заняли более выгодные позиции в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
ВС России атаковали украинских военных около населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка в Харьковской области. Они также отбили атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и Григоровки в ДНР.
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«Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — указали в пресс-службе.
Ранее украинская армия понесла значительные потери на Донецком направлении. По информации Минобороны, ВСУ лишились порядка 3,5 тысячи бойцов. Российские военные ликвидировали четыре танка и пять боевых бронированных машин. В итоге Южная группировка войск ВС России взяла под контроль более выгодные рубежи.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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