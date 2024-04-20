Важное 20 апреля 2024, 13:50 Российские военные ударили по украинскому хранилищу авиатоплива МО: российская армия поразила хранилище авиатоплива Воздушных сил Украины РИА «Новости»

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Авиация, артиллерия и ракетные войска России нанесли удары по двум транспортным объектам Украины и хранилищу авиатоплива. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Поражено хранилище авиационного топлива Воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры», — передали в оборонном ведомстве.

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Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику противника в 112 районах. В частности, системы противовоздушной обороны России сбили украинский самолет Су-25, более 200 беспилотников и пять управляемых авиационных бомб Hammer, произведенных во Франции.

Всего с начала специальной военной операции российские бойцы уничтожили свыше 860 самолетов и вертолетов ВСУ, более 22 тысяч беспилотников, 15,8 тысячи танков.

Ранее в Минобороны доложили, что группировка «Запад» Вооруженных сил России заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Военные сумели отбить атаки противника в районах Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и Григоровки в Донецкой Народной Республике.