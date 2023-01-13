Спецоперация 13 января 2023, 07:19 «Сразу понял: это свои». Житель Соледара — о первых часах после прихода ВС России Житель освобожденного Соледара Шистка рассказал о первых часах после входа ВС РФ в город РИА «Новости»

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Житель Соледара Андрей Шистка рассказал РИА «Новости», что происходило в первые часы после освобождения города Вооруженными силами Российской Федерации. Мужчина описал, как проверяли его и жену.

«Поначалу я испугался, но сразу понял, что это свои. А они нас начали называть „братки“. У нас ни оружия, ничего. Мы зашли вечером, нам сказали: „Братки, сейчас мы вас пробьем, кто вы, что вы… не обижайтесь: война, сами понимаете“.

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Когда их полностью проверили, они получили «и чай, и сигареты, и покушать». Тушенка и чай были «в немереном количестве», кормили «до отвала», добавил Шистка. Он признался, что поначалу есть не хотелось, от недавно пережитого волнения еще тряслись руки.

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Сейчас мирных жителей Соледара размещают в Шахтерске, находящемся почти в 60 километрах к востоку от Донецка. Прибывшим оформляют все нужные документы и соцвыплаты.

О полном освобождении Соледара российскими войсками стало известно 11 января. ВСУ понесли в городе огромные потери.