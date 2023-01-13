Спецоперация 13 января 2023, 06:00 Житель Соледара рассказал о колоссальных потерях ВСУ Житель Соледара сообщил о телах убитых украинских военных во дворах и огромных потерях ВСУ РИА «Новости»

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Житель освобожденного от украинских националистов Соледара в ДНР заявил, что ВСУ понесли огромные потери в городе. Тела убитых так и остались лежать на земле, их никто не забирает. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Потери огромные. Даже на земле тела просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно <…> никто их не забирал — да они им и не нужны», — рассказал мужчина.

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По его словам, в Соледаре находились и мобилизованные украинцы, и контрактники, и те, кто пошел добровольцем. Эта практика была необходима, чтобы избежать сдачи в плен. Собеседник утверждает, что бойцы ВСУ для командования были всего лишь «мясом».

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Ранее застрявший в Соледаре украинский солдат в интервью CNN заявил, что у его подразделения нет пищи и воды. Командование обещало провести эвакуацию, однако просто бросило умирать.