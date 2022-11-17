17 ноября 2022, 12:24
Спецслужбы схватили инженера Запорожской АЭС, который направлял удары ВСУ
РИА «Новости»: инженера ЗАЭС задержали за сотрудничество с украинскими военными
В Энергодаре задержали инженера Запорожской АЭС. Он помогал украинским военным корректировать удары по атомной станции. Об этом сообщил источник РИА «Новости».
«По данным фактам я ему подробно сообщал, куда попадают взрывы по объектам атомной электростанции, таким образом корректировал огонь», — рассказал инженер во время допроса.
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Он сотрудничал с СБУ с начала спецоперации, сообщал ей о месте дислокации российских военных и технике, об обстановке на атомной станции, сотрудниках «Росатома» и передавал другие ценные данные. Например, работник станции позвонил своему куратору, как только войска вошли в Энергодар.
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На станции предотвратили крупный теракт, который готовили с весны. На ней нашли крупный схрон со взрывчаткой. По задумке организаторов, подрыв должен был устроить завербованный Службой безопасности Украины работник Запорожской АЭС.
Международное агентство по атомной энергии ведет переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы создать вокруг Запорожской АЭС зону защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. В МИД России объяснили, что специалисты рассматривают разные варианты. Однако идею нужно воплотить в жизнь как можно скорее.
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстановка в Запорожье
Запорожская АЭС
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