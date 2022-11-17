Важное 17 ноября 2022, 12:24 Спецслужбы схватили инженера Запорожской АЭС, который направлял удары ВСУ РИА «Новости»: инженера ЗАЭС задержали за сотрудничество с украинскими военными РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Энергодаре задержали инженера Запорожской АЭС. Он помогал украинским военным корректировать удары по атомной станции. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«По данным фактам я ему подробно сообщал, куда попадают взрывы по объектам атомной электростанции, таким образом корректировал огонь», — рассказал инженер во время допроса.

Реклама

Он сотрудничал с СБУ с начала спецоперации, сообщал ей о месте дислокации российских военных и технике, об обстановке на атомной станции, сотрудниках «Росатома» и передавал другие ценные данные. Например, работник станции позвонил своему куратору, как только войска вошли в Энергодар.

Реклама

На станции предотвратили крупный теракт, который готовили с весны. На ней нашли крупный схрон со взрывчаткой. По задумке организаторов, подрыв должен был устроить завербованный Службой безопасности Украины работник Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии ведет переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы создать вокруг Запорожской АЭС зону защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. В МИД России объяснили, что специалисты рассматривают разные варианты. Однако идею нужно воплотить в жизнь как можно скорее.