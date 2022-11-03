Готовившийся с весны теракт предотвратили на Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 08:29 Готовившийся с весны теракт предотвратили на Запорожской АЭС Член ГСА Рогов: на территории Запорожской АЭС обнаружили схрон со взрывчаткой РИА "Новости"

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На Запорожской АЭС предотвратили теракт. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского», — сказал Рогов.

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На территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой — украинские боевики оставили его еще в феврале–марте. Предполагалась, что подрыв должен осуществить один из сотрудников станции, которого завербует СБУ.

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Целью диверсии должна была стать тепломагистраль, связывающая атомную станцию с Энергодаром. Тем самым город остался бы без тепла этой зимой.

Ранее стало известно, что «Росэнергоатом» уже переводит ЗАЭС под свою юрисдикцию. По словам администрации Энергодара, зарплаты на предприятии уже выдает Россия. Запорожская атомная электростанция официально стала российской по распоряжению, опубликованному 8 октября.