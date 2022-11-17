17 ноября 2022, 09:07
Россия призвала как можно скорее создать «зеленую зону» вокруг Запорожской АЭС
Замглавы МИД России Вершинин заявил о необходимости создать «зеленую зону» вокруг ЗАЭС
Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно создать как можно скорее. Российская сторона работает над этим с Международным агентством по атомной энергии и лично ее гендиректором Рафаэлем Гросси, рассказал РИА «Новости» замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
«Разделяем мнение [Рафаэля Гросси], что это необходимо сделать как можно быстрее», — сказал он.
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Переговоры по созданию зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются. Россия общается с гендиректором и секретариатом агентства, а оно поддерживает контакт с Украиной.
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Специалисты рассматривают несколько вариантов. Сергей Вершинин отметил, что о параметрах «зеленой зоны» говорить рано. Ее главная задача — предотвратить угрозы от ударов по станции со стороны украинских войск и техногенную катастрофу с непредсказуемыми последствиями.
Рафаэль Гросси 16 ноября заявил журналистам, что считает реалистичной идею создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. «Известия» сообщили, что он подтвердил факт продолжения переговоров.
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