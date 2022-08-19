Спецоперация на Украине приблизилась к логическому победному завершению

Спецоперация на Украине близится к логическому победоносному завершению. Об этом заявил политолог и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя брифинг Минобороны.

Далее — прямая речь.

Вначале хочу упомянуть украинские заградбатальоны, которые состоят из подразделений ультранационалистов или фашистов. Получили информацию, что более 100 военнослужащих Украины были расстреляны членами этих незаконных вооруженных формирований. Хотя сами они бегут с линии огня, с поля боя. И об этом уже не раз было заявлено.

Основными предателями являются как раз те, кто кричит: «Пожар! Пожар!» Евгений Михайлов

Беспилотники не помешают скорой победе России

На Украине продолжается уничтожение беспилотников. Откуда они появляются? БПЛА — важнейшая часть военных действий. Они используются для наведения огня и поиска разведгрупп. Это же понимают и США, и страны Запада, которые поддерживает Украину. У них идет официальный сбор миллионами долларов на беспилотники. Помимо этого оказывается поддержка правительственными структурами.

Даже турецкие беспилотники Bayraktar, производство которых собираются размесить на Украине, не помешает России достичь целей специальной операции Евгений Михайлов

Полеты беспилотников не прекратятся до того момента, пока мы не закончим специальную операцию. Точнее, не выполним ее задачи. Но, даже когда мы выиграем, не стоит забывать, что будет существовать угроза террористической активности.

Источник фото: РИА «Новости»

Поставки беспилотников Запад продолжит. Поэтому российской армии нужно выполнять свои задачи и громить врага.

Украина воюет советским оружием

Мы наблюдаем ежедневное уничтожение артиллерийских установок, снарядов и боеприпасов. О чем это говорит? Запасы есть. Возможно, запасы, которые были изначально у Украины, мы уже давно уничтожили, во всяком случае, их большую часть. Но в странах бывшего Варшавского договора на складах имеется достаточно много российского вооружения. Большая часть этого арсенала выпущена в 80-х годах ХХ века.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас вся эта техника, которая осталась с советского времени теми или иными путями попадает на Украину. И мы просто «очищаем» уже склады стран Европы. Если Советский Союз тратил колоссальные деньги на вооружение, то сейчас я в принципе сомневаюсь в боеспособности европейских держав.

Они все испуганные, накачивают Украину оружием. Европейцы упадут под любого, кто покажет силу. Они в страхе слушают США и выполняют любые поручения Евгений Михайлов

Если украинская армия изначально обучена работать с образцами советского вооружения, то именно они и будут поступать как наиболее приемлемые для ведения боевых действий. Опять-таки вопрос стоит в том, что нужно доводить специальную операцию до логического конца, чтобы не было смысла поставлять вооружения остаткам украинских подразделений. Это в ближайшее время и произойдет.